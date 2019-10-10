أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ "الهجوم التركي على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، دفع أكثر من ستين ألف مدني إلى النزوح من منازلهم".
وأوضح مدير المرصد لوكالة "فرانس برس"، أنّ "حركة النزوح المستمرّة منذ الأربعاء تركّزت في المناطق الحدوديّة الّتي تتعرّض للقصف التركي وتشهد اشتباكات"، لافتًا إلى أنّ "بلدتي رأس العين والدرباسية باتتا شبه خاليتين من السكان". وبيّن أنّ "النازحين يتوجّهون باتجاه مدينة الحسكة وريفها".
وكانت قد حذّرت 14 منظمة إنسانيّة وإغاثيّة في بيان مشترك، من "حدوث أزمة إنسانيّة جديدة في شمال شرق سوريا، حيث يعيش 1,7 مليون شخص وفق الأمم المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: أكثر من 60 ألف نازح جراء الهجوم التركي على شمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.