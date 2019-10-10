رئيس وزراء اليونان طالب الحلف الأطلسي بزيادة دورياته للتصدي لتدفق المهاجرين

طالب رئيس الوزراء ​اليونان​ي ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، أمين عام "​حلف شمال الأطلسي​" ​ينس ستولتنبرغ​ والتحالف والدول الأعضاء بـ"زيادة دورياته البحرية في بحر إيجه عبر نشر مزيد من السفن"، بعد تلويح ​تركيا​ بالسماح لمزيد من ​المهاجرين​ بالعبور إلى اليونان.

ولفت عقب محادثات أجراها مع ستولتنبرغ، إلى "أنّنا نطالب بتوسيع المهمة إلى جنوب بحر إيجه لكي نتمكّن من تغطية كامل نطاق الحدود البحرية لبلادنا"، مبيّنًا "أنّه سيطرح القضية خلال قمة "حلف شمال الأطلسي" مقرّرة في كانون الأول المقبل".

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ قد هدّد اليوم الخميس بفتح أبواب ​أوروبا​ أمام ملايين اللاجئين، ردًّا على الانتقادات الأوروبية للهجوم التركي الجاري حاليًّا في شمال شرق سوريا.