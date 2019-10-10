المدعي العام الألماني: منفذ هجوم "هاله" كان يخطط لمذبحة

كشف المدعي العام الألماني بيتر فرانك أن "منفذ ​إطلاق النار​ في مدينة هاله كان يخطط لارتكاب مذبحة عند الكنيس اليهودي، يوم "عيد الغفوران"، موضحاً أن "مرتكب الهجوم الذي أسقط قتيلين في مدينة هاله، "ألماني الجنسية ويدعى ستيفان بي، وكان يخطط لتنفيذ مذبحة وعرضها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي لخلق جدلا عالميا".

ولفت إلى أنه كان بسيارته نحو 4 كيلوغرامات من ال​متفجرات​، مشيراً إلى أن "التحقيقات ستتطرق أيضا إلى كيفيه حصول المتهم على المواد الخام التي مكنته من تصنيع متفجرات داخل منزله".

والأربعاء، ألقت ​الشرطة الألمانية​ القبض على شخص واحد، قالت إنه متهم في الهجوم على الكنيس اليهودي في هاله، بعد إعلانها فرار منفذين آخرين في ​سيارة​.

كما أعلن وزير الداخلية الألماني، ​هورست زيهوفر​، الأربعاء، أن حادث إطلاق النار هو هجوم معادٍ للسامية.