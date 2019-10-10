رئيس أوكرانيا: ترامب لم يسع لابتزازي خلال اتصال هاتفي في تموز أو اجتماع في أيلول

لفت الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، إلى أنّ "نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ لم يسع لابتزازه خلال اتصال هاتفي في تموز أو اجتماع في أيلول". وركّز على "أنّه لم يكن يعرف وقت الاتصال بتعليق المساعدات العسكريّة الأميركيّة ل​أوكرانيا​"، موضحًا "أنّه أثار تلك القضية في اجتماع منفصل في أيلول في ​بولندا​ مع نائب الرئيس ​مايك بنس​"، وذلك بعدما أبلغه وزير الدفاع لاحقًا بالأمر.

وكان قد شرع أعضاء ​مجلس النواب الأميركي​ في تحقيق مع ترامب بهدف عزله، يركّز على ما إذا كان استخدم معونة لأوكرانيا وافق عليها ​الكونغرس​ للضغط على زيلينسكي، كي يحقّق مع نائب الرئيس السابق ومنافسه الديمقراطي الرئيسي في انتخابات 2020 ​جو بايدن​.