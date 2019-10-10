رئيس أوكرانيا: ترامب لم يسع لابتزازي خلال اتصال هاتفي في تموز أو اجتماع في أيلول

لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أنّ "نظيره الأميركي دونالد ترامب لم يسع لابتزازه خلال اتصال هاتفي في تموز أو اجتماع في أيلول". وركّز على "أنّه لم يكن يعرف وقت الاتصال بتعليق المساعدات العسكريّة الأميركيّة لأوكرانيا"، موضحًا "أنّه أثار تلك القضية في اجتماع منفصل في أيلول في بولندا مع نائب الرئيس مايك بنس"، وذلك بعدما أبلغه وزير الدفاع لاحقًا بالأمر.
وكان قد شرع أعضاء مجلس النواب الأميركي في تحقيق مع ترامب بهدف عزله، يركّز على ما إذا كان استخدم معونة لأوكرانيا وافق عليها الكونغرس للضغط على زيلينسكي، كي يحقّق مع نائب الرئيس السابق ومنافسه الديمقراطي الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن.
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