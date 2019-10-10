حاصباني: نموذج إدارة قطاع الاتصالات في لبنان الاكثر تخلفا في العالم

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء ​غسان حاصباني​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ان "ما نراه اليوم في ​قطاع الاتصالات​ هو نتيجة عدم تطبيق قوانين اقرت عام 2002 لتنظيم القطاع"، مؤكدا ان "نموذج ادارة قطاع الاتصالات في ​لبنان​ هو الأكثر تخلفا في ​العالم​، ولم يعد هذا الموضوع محط نقاش على مستوى وزراء ومجالس نواب في اي بلد".

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