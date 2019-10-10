كشف أوساط وزارية لقناة الـ"MTV"، أنّ "تقدّمًا تحقّق في جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم، يسمح بتوقّع ولادة ​الموازنة​ الأسبوع المقبل، ما لم تهب رياح جانبيّة تعطّل ذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط وزارية للـMTV: تقدم تحقق بجلسة الحكومة يسمح بتوقع ولادة الموازنة الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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