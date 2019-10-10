جنبلاط: قبل ادانة تركيا ادين الدول وغير الدول التي ساعدت النظام السوري في البقاء

اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "قبل ادانة ​تركيا​ ادين الدول وغير الدول التي ساعدت ​النظام السوري​ في البقاء وساهمت في تهجيرالشعب السوري كسلعة للبيع او الابتزاز دون تمييز"، مضيفا:"في ​لبنان​ ادين تلك الاصوات المذهبية و​العنصرية​ التي تصب في نفس الاتجاه"، لافتا الى انه "في قضية قسد يا لها من خيانة بحقهم بعد ان هزموا داعش، انها مأساة الكرد".

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