أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي في حديث تلفزيوني "اننا لم نوظّف اكثر من 250 شخصا في المرحلة التي كنا بها في ​وزارة الاتصالات​"، مشيرا الى ان "عقود الرعاية في عهدي كانت بحدود مليون ونصف دولار وبعد سنوات اصبحت بقيمة 10 مليون دولار".



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كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: لم نوظف اكثر من 250 شخصا في المرحلة التي كنا بها بوزارة الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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