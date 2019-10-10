الراعي التقى نائب الرئيس الغاني وأثار معه مسألة تأشيرة دخول اللبنانيين

التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس ​الراعي​ نائب رئيس الجمهورية الغاني محامودو باوميا الذي رحب بالراعي وبالوفد المرافق باسم رئيس الجمهورية الموجود خارج البلاد.

وشدد نائب الرئيس الغاني على ان "مفتاح السلام المنشود في العالم هو الحوار والتواصل"، لافتا "الى النموذج الغاني في التعايش بين المسلمين والمسيحيين والذي يشبه الى حد بعيد النموذج اللبناني الذي عاينه عن كثب خلال زيارته الى لبنان وتفقده الكتيبة الغانية العاملة في إطار قوات حفظ السلام في جنوب لبنان".

من جهته شكر الراعي لنائب الرئيس الغاني كل ما تقدمه غانا إلى الجالية اللبنانية لديها كما وإلى لبنان، من خلال مشاركتها في قوات اليونيفيل.

وأثار الراعي موضوع التأشيرة الى اللبنانيين للدخول الى غانا ناقلا رغبة الجالية في إقرار المعاملة بالمثل، بحيث ان المواطن الغاني يحصل على تأشيرته للدخول الى لبنان في مطار بيروت بينما لا يطبق العكس.

ووعد باوميا بمراجعة وزارة الخارجية الغانية مشيرا الى "إيمان غانا بمبدأ المعاملة بالمثل".

