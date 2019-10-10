مخابرات الجيش أوقفت 3 سوريين في حي العريض ببلدة دبين بتهم مختلفة

أوقفت دورية ل​مخابرات الجيش اللبناني​ 3 سوريين في حي العريض ببلدة دبين، بتهم مختلفة هي: الدخول خلسة، عدم حيازة أوراق ثبوتية وحيازة أوراق منتهية الصلاحيّة. وقد اقتيدوا جميعهم إلى مكتب ​مرجعيون​ لإجراء المقتضى القانوني.

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