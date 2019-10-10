ابو الحسن: الخصخصة فكرة سيئة في غياب الإصلاح الحقيقي

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "موضوع ​الخصخصة​ وبغض النظر عن موقفنا المبدئي منه كحزب تقدمي إشتراكي وبغض النظر أيضا عن تقدير الواردات ​المال​ية المتوقعة ، الى أنه يعتبر فكرة سيئة لا بل مجنونة إذا لم نقل إنتحار مؤكد في ظل غياب الإصلاح الحقيقي ، والإستمرار بالنهب وبسرقة المال العام"، مضيفا:"انه رهان خاطئ".

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