البراكس: فوجئنا اليوم بانذار للمحطات بضرورة تسديد الاموال بالدولار

اشار نقيب أصحاب محطات توزيع ​المحروقات​ ​سامي البراكس الى ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ تعهد بتأمين صرف الاموال ب​الدولار​ ولكن فوجئنا اليوم بانذار للمحطات بضرورة تسديد الاموال بالدولار"، لافتا الى "اننا طلبنا موعدا من الحريري ولم نتلق جوابا حتى الساعة".



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