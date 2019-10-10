أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن "لدينا 3 خيارات بعد التوغل العسكري التركي في سوريا، إما الوساطة بين تركيا والأكراد أو إرسال آلاف من جنودنا لننتصر عسكريا أو توجيه ضربة مالية قوية لتركيا".
وفي تصريح له لفت ترامب الى ان "الولايات المتحدة هزمت دولة الخلافة مئة بالمئة وليس لدينا أي قوات في سوريا تتعرض لهجمات تركية".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لدينا 3 خيارات للرد على تركيا اما التوسط أو ضربة مالية أو إرسال آلاف الجنود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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