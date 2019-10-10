القاضي ابراهيم: كل مواطن أو وزير يستطيع عدم الحضور الى العدلية

أكد المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ انه "لم احدد مع الوزيرين ​محمد شقير​ و​جمال الجراح​ موعدا للجلسة وتواصلت معهما لتحديد لقاء وموعد بكل احترام"، مشيرا الى ان "كل مواطن أو وزير يستطيع عدم الحضور الى ​العدلية​ اذا اراد ونحن حرّكنا الملف بناء على ما تقدم به النائب ​جهاد الصمد​ من اخبار في موضوع ​اوجيرو​".

وفي حديث تلفزيوني لفت ابراهيم الى ان "المواضيع مرتبطة ببعضها البعض في ملف ​الاتصالات​ وكنت ساقوم بسؤال الوزيرين الجراح وشقير حول هذه الملفات"، معتبرا انه "اذا حضر الوزير شقير او لم يحضر هذه مسألة لها علاقة به".