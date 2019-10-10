أعلن نقيب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض في حديث تلفزيوني أنه "من المحتمل أن ينتهي مخزون النفط في لبنان قبل نهاية الشهر"، مشيرا الى ان "الشركات تبيع مخزونها منذ نهاية شهر أيلول من دون أن تتمكن من الاستيراد في ظل عدم تنفيذ الآلية المتفق عليها التي من دونها لا يمكن استيراد النفط".
ولفت فياض الى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري طلب منا بيع المخزون بالليرة اللبنانية وتعهّد تأمين الدولار فور البيع، وقمنا بالبيع لكن حتى اليوم لم نحصل على دولار واحد مقابل الليرة اللبنانية، ونحن بحاجة الى دولار لدفع مستحقاتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الشركات المستوردة للنفط: من المحتمل أن ينتهي مخزون النفط في لبنان قبل نهاية الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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