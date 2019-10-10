شكرا لقرائتكم خبر عن الأحرار الدستوريين يدين العدوان التركي على سوريا: إعتداء صارخ لا يقبله أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان حزب الاحرار الدستوريين الاعتداء والهجوم الغاشم من الجيش التركي بقيادة رئيسة داعم قوى الظلام اردوغان على مناطق شمال سوريا، هذا الاعتداء السافر على وحدة واستقلال وسيادة أرض من الأراضي العربية وهى الأراضي السورية.

وقال الحزب في بيان إن العدوان العسكري التركي على سوريا يمثل تطورا خطيرا واعتداء صارخا لا يقبله أو شعب حر فى العالم خاصة وانه على سيادة دولة عربية شقيقة لمصر.

وأكد حزب الأحرار الدستوريين أن التدخل التركى في الشأن العربي يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلا صارخا يجب أن يواجهة الشعب العربي بل العالم أجمع بكل حسم ضد هذه الفاشية الاردوغانية التركية الإرهابية.

وشدد الحزب أن من غير المقبول أن يستخدم اردوغان جيشة في أغراض حقيرة تتمثل في النيل من شعب عربي جريح، مطالبا المجتمع العربي والدولى للقيام بدوره وأتخاذ كافة الاجراءات الحاسمة لوقف هذا التدخل الغاشم على سيادة دولة عربية فورا.

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