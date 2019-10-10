قبيل مؤتمرها العالمي.. الإفتاء تعلن تسجيل حسابها على "إنستجرام" بـ240 ألف متابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تسجيل حسابها الرسمي على موقع انستجرام، (https://www.instagram.com/egyptdaralifta/)، قبيل أيام من بدء فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي الخامس، لينضم إلى قائمة الصفحات الرسمية الموثقة الدار في موقع فيس بوك وتويتر، استمرارًا لمسيرة التفوق في مجال الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا.

وقالت دار الإفتاء، في بيان الخميس، أن عدد متابعي صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" بلغ ٢٤٢ ألف متابع، وتخطى عدد متابعيها على فيس بوك ٨ ملايين و٤٠٠ ألف متابع، فضلًا عن المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تبلغ ١٦ صفحة.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في مجال السوشيال ميديا باعتبارها أولى المؤسسات الدينية في مصر والعالم العربي والإسلامي التي استفادت من هذه الوسائل في نشر رسالتها، ويشرف على تلك الصفحات الدكتور أحمد رجب ابوالعزم مساعد مستشار مفتي الجمهورية.

وارتأت دار الإفتاء ضرورة تكثيف تواجدها في مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت خلال الفترة السابقة نجاحات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.