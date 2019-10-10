مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة: علاقات قوية تربطنا مع مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد مدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية مراد جاتين عمق وقوة العلاقات المصرية الروسية في كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار جاتين ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس ، الى أن هناك علاقات قوية تربط بين الشعبين المصري والروسي ، ونوه بأنه جري اليوم الخميس تنظيم يوما مفتوحا للجمهور حضره مشاركون من مصر وروسيا.

وألمح الي أن الهدف من ذلك اليوم تمثل في تعزيز التقارب والتفاهم والتعريف بالأنشطة العديدة التي يقدمها المركز.

وقال إن اليوم ضم فعاليات عديدة من ورش الفنون والرسم والأشغال اليدوية واليوجا واللغات ، واختتم بتقديم حفل فني من مجموعة من أجمل الألحان التي لاقت اعجاب الجمهور.