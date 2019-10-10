بالصور.. استقبال حافل للوفود المشاركة بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

استقبلت مدينة سانت كاترين، اليوم الخميس، عددًا من الوزراء والمشاركين في احتفالية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان التي تبدأ فعالياتها صباح غد الجمعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرأس الملتقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ومن بين الوزراء الذين وصلوا سانت كاترين، اليوم، وزراء الهجرة، والأوقاف، والتموين، والصحة، والثقافة، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعدد نواب البرلمان والفنانين والإعلاميين والصحفيين، وكان في استقبالهم المحافظ ومشايخ وقبائل سانت كاترين.

وشهد الوزراء وضيوف الملتقى احتفالية شعبية بالتنورة وفقرات فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، جرى إقامتها برعاية وحضور محافظ جنوب سيناء.

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وأعلن اللواء خالد فودة، عن بدء الملتقى هذا العام والتي تبدأ فعالياته غدًا الجمعة وحتى 12 أكتوبر الجاري، وتتضمن الاحتفالية هذا زيارة دير سانت كاترين، وعقد احتفالية شعبية فلكلورية كبرى من عدد من دول العالم، مساء الجمعة، بمنطقة وادي الراحة بسانت كاترين.

ومن جانبه، قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وأحد المشاركين بالملتقى، إن ما يقوم به اللواء خالد فودة من جهود وتطوير بمدينة سانت كاترين يضعها على خريطة السياحة العالمية، فهي مدينة فريدة من نوعها وتحتاج إلى تسويق جيد، وإقامة ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان دليل دامغ للعالم كله على أن مصر بلد الحب والتسامح ونبذ العنصرية والكراهية.

وأشار إلى أن هذا الملتقى أصبح بمثابة عيد سنوي لمدينة سانت كاترين ويساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة للمدينة كل عام عن الآخرأ في ظل تسليط الضوء عالميًا على سانت كاترين من خلال هذه الاحتفالية.

وأوضح أن برنامج الملتقى غدًا الجمعة سيكون حافل بالفعاليات، ومنها افتتاح استراحة الرئيس الراحل أنور السادات بمنطقة وادي الراحة، وعروض أوركسترا الشباب الفنية، وفعاليات النسخة الخامسة من احتفالات هنا نصلي معًا، وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن توصيات الملتقى هذا العام.