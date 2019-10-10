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بغداد تنفي وجود أية قوات إيرانية لحماية الزائرين في العراق

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية عدم وجود أي قوات إيرانية داخل العراق لحماية الزائرين خلال الزيارة الأربعينية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي - في تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس، إن الزائرين العراقيين والأجانب محميون من قبل القوات الأمنية العراقية، ولا توجد أي قوة إيرانية داخل الأراضي العراقية .

وأضاف أن الحديث عن دخول قوات إيرانية عار عن الصحة، مبينا في الوقت ذاته أن قوات الحشد الشعبي منتشرة على الحدود وليست قوات إيرانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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