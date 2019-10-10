براءة محصل بـ"مياه كفر الشيخ" من اختلاس مبلغ مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الخميس، ببراءة محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، من تهمة اختلاس مبلغ مالي من عهدته، وذلك بعد مرور عدة سنوات من تاريخ القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد خيري الشرنوبي، ويوسف عدلي خليل، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 8518 لسنة 2004 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1136 لسنة 2004 كلي كفر الشيخ، وبرقم 477 لسنة 2004 أموال عامة استئناف طنطا.

تعود التفاصيل إلى الفترة من 1 / 7 / 1993 حتى 30 / 4 / 2002، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبصفة المدعو "م.م.أ"، محصل بإيرادات منطقة كفر الشيخ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي "إحدى شركات قطاع الأعمال العام"، اتهم باختلاس أموالًا قدرها 276 ألف و828 جنيهًا و79 قرشًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وتبين من الاتهامات التي وجهت للمحصل بأنه تسلم من جهة عمله وقتها 16 ألف و739 فاتورة مياه لتحصيلها من المشتركين، فحصلها ولم يورد قيمتها لجهة عمله.