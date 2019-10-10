دمشق: أردوغان فتح حدود بلاده للإرهابين ليمارسوا القتل في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):
وصف نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكاذب، وأكد أن التاريخ سيحاسبه على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.
وقال المقداد في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس، إن أردوغان فتح حدود بلاده أمام أكثر من مئة وسبعين ألف إرهابي لكي يمارسوا القتل والإرهاب في جميع أنحاء سوريا.
وأشار المقداد إلى أن الجيش السوري سيواجه كل التحديات التي تواجهها سوريا كما فعل من قبل، موضحا أن الدولة السورية كانت وما زالت حريصة على كل مواطنيها وعلى عودتهم دون قيد أو شرط إلى أرضهم.
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