مندوبة أممية: ترامب لا يؤيد الهجوم العسكري التركي على سوريا

أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في تصريحات صحفية ، أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤيد الهجوم العسكري التركي على الأراضي السورية.

وقال المندوبة الأمريكية، حسبما نقلت شبكة

"سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس ، "أنهينا للتو مشاوراتِنا بشأن سوريا، وكما أوضح الرئيس ترامب بشكل واضح بما يكفي، فإن الولايات المتحدة لم تؤيد بأي شكل قرار تركيا بشن هجوم عسكري شمال شرقي سوريا".



وحذّرت كرافت من عواقب الاعتداء التركي على الجماعات العرقية في سوريا وخطر أن يتسبب هذا الهجوم في أن "تستغل داعش هذه الأعمال التركية لإعادة ترتيب نفسها من جديد".