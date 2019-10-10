تونس تدعو للوقف الفوري للعمليات العسكرية التركية بشمال شرق سوريا

دعت تونس إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية التركية الجارية بشمال شرقي سوريا حقنا للدماء وحفاظا على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية -في بيان اليوم الخميس - أن تونس تتابع ببالغ الانشغال العمليات العسكرية وما قد ينجم عنها من تعقيد للأوضاع وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري الشقيق.
وحثت تونس كافة الأطراف على ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة مجددا على مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها.
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