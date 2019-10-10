أمين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يشيد بالاصلاحات السياسية في صربيا

عادتوماس جرمينجر أمين عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى فيينا اليوم الخميس بعدما اختتم زيارة استغرقت يومين إلى صربيا التقى فيها بمسئولين حكوميين رفيعي المستوى وممثلي المعارضة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وذكر بيان صادر عن المنظمة الأوروبية، من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا، أن جرمينجر اجتمع

فى بلجراد مع رئيس صربيا ألكساندر فوجيتش حيث أكد جرمينجر أن صربيا أحرزت تقدماً كبيراً في برنامج الإصلاح السياسي ، مشيرا الى ضرورة ألا تتردد صربيا في الاستفادة الكاملة من خبرة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.ولفت البيان الى أن جرمينجر بحث أيضا فى صربيا العلاقات الإقليمية والتعاون الاقتصادي ، مشيرا الى تأكيده أن صربيا تلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز التعاون الاقتصادي لصالح الاستقرار والتنمية على المدى الطويل في المنطقة.ونوه الى لقاء جرمينجر مع رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش حيث ناقشا مبادرات لتعزيز الحوار بين الأحزاب حول القضايا الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية والمحلية فى صربيا عام 2020.