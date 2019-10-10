أمير الكويت وترامب يبحثان هاتفيًا تعزيزالعلاقات الثنائية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ترحيبه بتحديد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، موعدا للقاء الذي كان مقررا بينهما، الشهر الماضي، وتم تأجيله بسبب عارض صحي ألم بالأمير.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء

خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم الخميس، في مقر إقامته في نيويورك، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ اطمأن خلاله على صحة أمير الكويت، كما جرى استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، في ظل ما يجمعهما من شراكة استراتيجية وثيقة.وأشارت إلى أن أمير الكويت جدد دعوته للرئيس الأمريكي للقيام بزيارة رسمية للكويت، متطلعا تلبية هذه الدعوة في المستقبل القريب، ومعربا في الوقت نفسه عن بالغ شكره وتقديره لترامب على مواصلته المستمرة للاطمئنان عن صحته.