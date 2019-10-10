ترامب يؤكد مقتل مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة المدعو إبراهيم العسيري، قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في

اليمن.

وقال ترامب في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل مطاردة الإرهابيين،

موضحا أن العسيري قام بصنع عبوة ناسفة بهدف استخدامها ضد طائرة ركاب في 2012.واشتهر العسيري بأنه صانع القنبلة التي استخدمت في محاولة تفجير فاشلة لإسقاط طائرة أمريكية في عام 2009.