مؤيدو ومعارضو ترامب يستعدون لأول حشد لإعادة انتخابه بولاية مينيسوتا

استعد المتظاهرون من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعارضيه في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية لزيارته للمدينة لإلقاء خطاب أمام حشد انتخابي اليوم الخميس في إطار حملة إعادة انتخابه في منصبه لولاية ثانية في سباق 2020.

وأفادت مصادر محلية بالمدينة بأن أكثر عشرين مجموعة من المتظاهرين سوف يتدفقون إلى وسط مينيابوليس للإعراب عن معارضتهم لزيارة ترامب، ليلتقوا بالعديد من مؤيديه.



وتعد مدينة مينيابوليس من المدن

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التي عارضت انتخاب ترامب رئيسا للبلاد في انتخابات عام 2016.



ويضم معارضو ترامب في المدينة لتلك المظاهرات جماعات حقوق مدنية ومحامين ونقابات عمالية أو مناهضين للرأسمالية.

ومن جانبهم نسق أنصار ترامب للمشاركة في الحشد الانتخابي للرئيس الأمريكي بالمدينة وبعضهم يتبعه في أنحاء البلاد مثل ركاب الدراجات وغيرهم إلى جانب مناصرين محليين له في ولاية

مينيسوتا.



وأكد جاكوب فري عمدة المدينة على أن يتابع عن كثب الاستعدادات تجنبا لحدوث أية مشكلات وللحفاظ على أمان كل فرد من الحاضرين للحشد الانتخابي سواء كان من مؤيدي ترامب أو من معارضيه لأن هذه هي مسئولية القائمين على الإدارة بالمدينة .



كما طلبت السلطات من المواطنين ترك أسلحتهم الشخصية في منازلهم وعدم جلبها إلى مقر انعقاد الحشد الانتخابي، غير أن عمدة المدينة اعتبر أنه ليس بمقدوره منع الأشخاص من حمل أسلحتهم بالمخالفة للقانون بالولاية أو القانون الفيدرالي اللذين يسمحان بحمل الأسلحة المرخصة.