السودان يطالب بتسريع وتيرة العودة الطوعية للاجئين من دول الجوار

طالب وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة حقوقي الطريفي إدريس الطيب، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بتسريع وتيرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من دول الجوار.

وأكد وزير الداخلية السوداني، خلال لقائه المفوض السامي لشئون اللاجئين فيلبو قراندي، على هامش مشاركته في أعمال الدورة (70) للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لللاجئين في جنيف، ضرورة توفير الدعم اللازم للمكتب القطري للمفوضية، وتأهيل مناطق العودة الطوعية حتى تكون جاذبة ومستدامة، ولاسيما دعم المجتمعات المستضيفة

ومخاطبة قضايا التنمية المستدامة، وإعادة الإعمار وفق خطة محددة يضعها الطرفان.



وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الطرفين بحثا آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف السفير عثمان أبو فاطمة آدم، أن وزير الداخلية قدم خلال اللقاء شرحا للتطورات السياسية التي جرت في البلاد عقب الثورة، مستعرضا أولويات

الفترة الانتقالية المتمثلة في تحقيق السلام الشامل، ومعالجة قضايا اللاجئين والنازحين، والترتيبات المرتبطة ببرامج العودة الطوعية.



بدوره، رحب المفوض السامي لشئون اللاجئين بمشاركة وزير الداخلية السوداني، في أعمال الدورة الحالية للمفوضية، منوها بالتطورات السياسية الكبيرة التي شهدها السودان، والتي حتماً ستجد الدعم والمساندة.



وأشار إلى لقائه مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، في نيويورك، والذي تم خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا عزمه زيارة السودان في القريب العاجل للوقوف على البرامج والدعم الذي يمكن أن تقدمه المفوضية في قضايا العودة الطوعية واللاجئين والنازحين.