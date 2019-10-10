السودان يتطلع للاستفادة من خبرات "يونيسكو" في وضع سياسات إعلامية جديدة

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن الوزارة تُخطط لسياسات إعلامية وثقافية جديدة تواكب مراحل الانتقال خلال الفترة القادمة، بالاستفادة من خبرات "يونيسكو" والأمم المتحدة في هذا المجال.

والتقى صالح اليوم الخميس مع منسق برنامج الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الخرطوم جي يب سون، والوفد المرافق لها، حيث ناقش اللقاء

المساعدات التي يمكن تقديمها للسودان في مجال الثقافة والإعلام، وذلك من خلال وضع خطة وطنية للتدريب الإعلامي للقطاع العام والخاص على مختلف الأجهزة الإعلامية، على أن يسبق ذلك دراسة أولويات الاحتياجات التدريبية، بحيث تكون فرص التدريب التي تأتي للسودان، وفقا لهذه الخطة الوطنية.وقال صالح إن النقاش تناول الإصلاح القانوني لقوانين الإعلام الأربعة، وهي: قانون الصحافة، قانون الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، قانون حق البث، وقانون حق الحصول على المعلومات، التي ستطرح للنقاش لتعديلها وإصلاحها تماشيا مع المعايير الدولية لحرية التعبير والإعلام وخدمة لقضايا الإعلام بشكل أفضل.وأضاف أن الأيام القليلة القادمة ستشهد ضربة البداية العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لمشروع الإصلاح، لإنزال الخطط والتصورات على أرض الواقع.