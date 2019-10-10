منظمة التحرير: واشنطن تسعى لحل قضية فلسطين وفق رؤية إسرائيل

قال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطيني، الخميس، إن الإدارة الأميركية تريد فرض حلول للقضية الفلسطينية وفقا لرؤية إسرائيل.

وأكد نبيل شعث رئيس دائرة شؤون المغتربين في المنظمة، في بيان لدى لقائه في مدينة رام الله المحتلة وفدا طلابيا أميركيا، أن قرارات واشنطن بشأن قضايا القدس واللاجئين "مخالفة جسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وشدد شعث على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "لم تعد راعيا ووسيطا نزيها للسلام، بعد التنازلات التي قدمتها للجانب الإسرائيلي عن أهم حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال إن "خيار حل الدولتين هو الخيار المنطقي والمقبول فلسطينيا ودوليا، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة ديمقراطية في إسرائيل تحترم فيها حقوق المواطنين الفلسطينيين بالعيش بمساواة وكرامة مع جميع المواطنين، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها".

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