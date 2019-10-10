رئيس وزراء إيرلندا: التوصل لاتفاق حول بريكست ممكن مع نهاية أكتوبر

قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر الحالي.
وأضاف رئيس الوزراء الإيرلندي، بعد محادثاته مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، "أعتقد أنه من الممكن بالنسبة لنا أن نتوصل إلى اتفاق، وأن تكون هناك معاهدة متفق عليها للسماح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة بحلول نهاية أكتوبر".
لكن فارادكار أضاف أن "الأمور ليست محسومة بعد، ولا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث".
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كان فارادكار وجونسون قد أصدرا، في وقت سابق اليوم، بيانا مشتركا أعربا فيه عن تفاؤلهما بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد لبريكست نهاية هذا الشهر.
وقال رئيسا الوزراء في بيانهما "يواصل الاثنان الاعتقاد بأنه من مصلحة الجميع التوصل إلى اتفاق. واتفقا على أنه يمكنهما رؤية طريق إلى اتفاق محتمل".
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