رئيس وزراء العراق يعين وزيرين جديدين على خلفية الاحتجاجات

صادق البرلمان العراقي على تعيين وزيرين جديدين للتعليم والصحة، اليوم الخميس، بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء تعديل وزاري وتطبيق إصلاحات في محاولة لكبح الاحتجاجات التي تعيشها البلاد منذ أسابيع.

وعينت سها خليل في منصب وزيرة التعليم. وصدق البرلمان على تعيينها ووافق أيضا على تعيين جعفر علاوي وزيرا للصحة بعدما استقال سلفه قبل موجة الاضطرابات الأخيرة.

ويحتج العراقيون ضد البطالة ونقص الخدمات والفساد.

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وأعلن عبد المهدي، أمس الأربعاء، الحداد ثلاثة أيام على قتلى الاحتجاجات بدءا من اليوم الخميس.

وقال إنه لم يأمر باستخدام الذخيرة الحية وأعلن إجراءات تهدف إلى تهدئة المتظاهرين بينها إجراء تعديل وزاري ومعاقبة المسؤولين الفاسدين وتوفير فرص عمل للعاطلين وصرف رواتب للأُسر الفقيرة.

وسقط قتلى خلال الاضطرابات، التي بدأت في العاصمة بغداد ثم امتدت إلى باقي مدن البلاد. وقطعت خدمة الإنترنت لعدة أيام.