مطلق النار في هاله الألمانية كان يريد قتل عدد كبير من الناس

قال المدعي العام في ألمانيا بيتر فرانك، مساء اليوم الخميس، إن منفذ إطلاق النار في مدينة هاله أمس الأربعاء، كان يحمل معه أربعة أسلحة نارية وقت تنفيذه للجريمة وإنه كان يريد قتل عدد كبير من الناس.

وأضاف فرانك، في تصريح أدلى به في مدينة كارلسروه، أن سلاحا أوتوماتيكيا على الأقل كان في حوزته، كما كان يحمل في سيارته العديد من العبوات الناسفة عندما توجه إلى الكنيس اليهودي.

وأوضح المدعي العام الألماني أن "الجاني المحتمل أراد أن يدخل إلى المعبد ويقتل عددا كبيرا ما أمكن من أتباع الديانة اليهودية"، حيث كان في داخل الكنيس 51 شخصا يحتفلون في تلك اللحظة بأكبر عيد في اليهودية هو يوم كيبور "عيد الغفران" اليهودي.

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كان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد قال إن الهجوم معاد للسامية، ومن من المرجح أن يكون له دوافع يمينية متطرفة.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية، أمس الأربعاء نقلا عن مصادر أمنية، أن منفذ إطلاق النار، الذي راح ضحيته شخصان، شاب ألماني ينتمي إلى اليمين المتطرف.