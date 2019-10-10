كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب الخارجية السورية: لا حوار مع الأكراد المدعومين من أمريكا بعد خيانة بلدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم فيصل المقداد "نائب وزير الخارجية السوري"، اليوم الخميس، القوات التي يقودها أكراد وتدعمها واشنطن، قائلا إنها "خانت بلادها، واتهمها بتبني أجندة انفصالية منحت تركيا ذريعة لانتهاك سيادة البلاد".

وردا على سؤال، عما إذا كانت دمشق ستستأنف الحوار مع القوات، التي يقودها الأكراد، والتي تواجه هجوما تركيا يهدف لطردها من شمال شرق سوريا، قال المقداد: إن "هذه المجموعات المسلحة خانت بلادها وارتكبت جرائم ضدها".

وأضاف نائب وزير الخارجية السوري، لمجموعة من الصحفيين في مكتبه بدمشق، أن بلاده لن تقبل أي حوار أو حديث معهم، مضيفا إنه لا يوجد موطئ قدم لمن وصفهم بعملاء واشنطن على الأرض السورية.

وتأتي تصريحات المسؤول السوري عقب إعلان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، أن بلاده ترغب بعقد محادثات بين تركيا والسلطات السورية، حول الأكراد المستهدفين منذ يوم أمس الأربعاء، بعد بدء الهجوم التركي في شمال سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي، خلال زيارة إلى تركمانستان: "سندافع من الآن فصاعدا عن ضرورة إقامة حوار بين تركيا وسوريا".

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كما سبق أن أشار لافروف في مؤتمر صحفي في كازاخستان، أمس الأربعاء، بأن الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا "متناقضة"، وأن روسيا تدعو للحوار بين دمشق وأكراد سوريا، وذلك عقب الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية.

وأشار لافروف إلى أن الأكراد يشعرون "بقلق بالغ" عقب الإعلان الأمريكي عن سحب القوات من الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، ويخشون أن يؤدي ذلك إلى "إشعال المنطقة برمتها".