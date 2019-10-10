كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناتو يدعو إلى "رص الصفوف" ضد تنظيم داعش الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، الدول الأعضاء في الحلف، وبينها تركيا، إلى "رص الصفوف ضد عدونا المشترك"، ألا وهو تنظيم داعش الإرهابي.

وقال ستولتنبرج، خلال زيارة لأثينا: "علينا أن نواصل رص الصفوف ضد عدونا المشترك، وهو تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو للصحفيين، "أحرزنا تقدما هائلا في معركتنا ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهذا منذ وقت غير بعيد، كان التنظيم يسيطر على مساحات تساوي المملكة المتحدة، مع ثمانية ملايين شخص".

ونقلت "فرانس برس" عن أمين عام "الناتو" قوله: "علينا أن نتأكد من الحفاظ على هذه المكتسبات"، مجددا دعوته تركيا إلى "ضبط النفس".

وأضاف ستولتنبرج: "على تركيا كذلك أن تتجنب التسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية".

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وحذر الأمين العام لحلف الشمال الاطلسي من أن عناصر التنظيم المتطرف "لا يزالون موجودين على الأرض، في العراق، في سوريا، وفي أفغانستان".