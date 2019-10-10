كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الفرنسي: باريس تطلب اجتماعاً طارئاً للتحالف الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الخميس، بأن باريس طلبت اجتماعاً طارئاً للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وأوضح الوزير الفرنسي، أنه "لسنا في مرحلة فرار سجناء تنظيم داعش الإرهابي من سجون تحت سيطرة الأكراد"، حيث تحتجز قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عناصر وقيادات للتنظيم بعد معارك في تلك المناطق دعمتها أمريكا.

ولكن لودريان، قال: إن سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، يجب محاكمتهم هناك والموقف لم يتغير، في إشارة إلى رفض فرنسا استقبال أولئك المحتجزين، الذين يحملون جنسيتها.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا تركيا، اليوم، إلى "أن تنهي في أسرع وقت" هجومها في سوريا، منبها إياها إلى "خطر مساعدة داعش في إعادة بناء قوته".

وقال الرئيس الفرنسي: "أدين بأكبر قدر من الحزم الهجوم العسكري أحادي الجانب في سوريا، وأدعو تركيا إلى إنهائه في أسرع وقت".

Advertisements

وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي في ليون: أن "خطر مساعدة داعش في إعادة بناء خلافته هو مسؤولية تتحملها تركيا".

وفي السياق ذاته، استدعت باريس بعد ظهر اليوم الخميس السفير التركي في فرنسا، بعد الهجوم الذي لاقى تنديداً دولياً واسعاً.