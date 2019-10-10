كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يؤكد لأمير الكويت ترحيبه بلقائه في الوقت المناسب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بلقائه في الوقت الذي يراه مناسبا.

واطمأن الرئيس الأمريكي، في محادثة هاتفية، جرت اليوم الخميس، بينه وبين أمير الكويت، على صحة الأخير، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية ولدولة الكويت كل التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة لها.

وأعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، في المكالمة الهاتفية، عن بالغ شكره وتقديره على مواصلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المستمرة للاطمئنان عن صحته، مثمنا هذه اللفتة الكريمة وهذا التواصل المجسد لعمق أواصر العلاقات التاريخية الراسخة، التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

Advertisements

كما جدد أمير الكويت الدعوة للرئيس الأمريكي، للقيام بزيارة رسمية لدولة الكويت، ليحل ضيفا مكرما وصديقا عزيزا على دولة الكويت، متطلعا تلبية هذه الدعوة في المستقبل القريب، راجيا له موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 12 سبتمبر الماضي، ولكنه تأجل بسبب استكمال أمير الكويت للفحوصات الطبية بداخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة.

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من شهر أغسطس الماضي، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به، بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض.

وسجل أمير الكويت أول ظهور له بعد الوعكة الصحية، يوم الإثنين 26 أغسطس الماضي، حيث استقبل ولي العهد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.