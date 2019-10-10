كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النرويج تعلن دعمها لمحادثات السلام الشامل في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أندري ستيانسن، مبعوث النرويج إلى الخرطوم، اليوم الخميس، بأن بلاده تدعم المحادثات، التي تقودها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة لتحقيق السلام الشامل في البلاد.

والتقى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، بـأندري ستيانسن، المبعوث النرويجي الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان، في القصر الرئاسي بالخرطوم، وبحث معه عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالتركيز على ملف السلام.

وأشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال اللقاء، بالمواقف الإيجابية للنرويج تجاه السودان.

وقال المبعوث النرويجي: إن "بلاده ستظل شريكاً مخلصاً للسودان، وستدعم ما يحقق مصالحه".

وأضاف أندري ستيانسن: "اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون التاريخي وكيفية تطوير علاقة البلدين مستقبلاً".

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وأوضح أن الاجتماع ألقى الضوء بصورة خاصة على أهمية إقرار سلام شامل في السودان، معلنا دعم بلاده للحوار الذي تقوده حكومة الخرطوم مع الحركات المسلحة لتحقيق السلام بالبلاد.

وأشار المبعوث النرويجي إلى استعداد بلاده لدعم السودان لمخاطبة التحديات الاقتصادية التي تواجهها، مؤكدا على وجود كثير من المشتركات بين البلدين يمكن أن يتعاون فيها البلدان.

وأعرب عن سعادته بالالتزام الصارم لرئيس مجلس السيادة السوداني تجاه مبادئ الثورة وعملية التحول الديمقراطي.

وقع وفد حكومة السودان، يوم الأربعاء، الموافق 11 سبتمبر الماضي، اتفاق "إعلان جوبا" مع تحالف الجبهة الثورية، الذي يضم نحو 6 فصائل مسلحة، واتفاق مماثل مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) قيادة عبدالعزيز الحلو.

وتضمنت الاتفاقيتان إجراءات تمهيدية لبناء الثقة توطئة للدخول في مفاوضات بحلول منتصف أكتوبر الجاري، على أن تنتهي في أو قبل 14 ديسمبر المقبل، في جوبا وبرعاية مباشرة من حكومة دولة جنوب السودان.