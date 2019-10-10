كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاويش أوغلو: العملية العسكرية التركية لن تمتد لأكثر من 30 كيلومترا داخل سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، اليوم الخميس، بأن العملية العسكرية، التي أطلقتها أنقرة لن تمتد لأكثر من 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية.

وأكد جاويش أوغلو في تصريحات لمحطة (سي.إن.إن ترك)، على أن التهديد الأمني، الذي تقول تركيا إنها تواجهه من وجود مسلحين أكراد على حدودها، سينتهي إذا تم تطهير المنطقة من المسلحين، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال وزير الخارجية التركي، "عندما نتوغل لعمق 30 كيلومترا في المنطقة الآمنة، سيتم القضاء على الإرهاب".

وأضاف جاويش أوغلو: أن "تركيا لديها الحق في استخدام المجال الجوي فوق سوريا في إطار حملتها"، وقال "لدينا الحق في استخدام هذا المجال الجوي... هذا المجال الجوي ليس ملكا للولايات المتحدة. ليس لديها حق في السيطرة على هذا المجال الجوي".

Advertisements