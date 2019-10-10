بينهم امرأة.. السجن لعصابة تزوير 200 درهم وترويجها

قضت محكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم الخميس، بالسجن النافذ، في حق عصابة مكونة من امرأة وشخصين، بتهم تزوير أوراق مالية من فئة 200 درهم وترويجها.

وخفضت محكمة الاستئناف العقوبة في حق المتهم الرئيسي من 8 أشهر كحكم ابتدائي إلى 5 أشهر، فيما قضت بتأييد الحكم في حق باقي المتهمين بـ3 أشهر نافذة.

وكان المتهمون قد توبعوا بتهمة ترويج ورقة مالية من فئة 200 درهم، بعدما ضبطوا وبحوزتهم 5 أوراق مالية مزورة، حيث تم الحجز على معدات مستعملة في هذه العملية.

و كان المتهمون يعمدون إلى تغيير العملة المزروة في محطات الوقود ببني ملال، وتحصيل عملة حقيقية بعد التزود بالوقود، قبل انكشاف خدعتهم وتقديمهم إلى العدالة.