شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رغد صدام حسين تهاجم ترامب بعد اعترافه بخطأ غزو العراق والان مع التفاصيل

بعد إقرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بأن تدخل بلاده في الشرق الأوسط وغزو العراق بذرائع باطلة كان خطأ جسيم، علقت ابنة الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين"، على تصريحات ترامب قائلة:"من سيعوض البلد الذي دمر، ومن سيعوض العراقيين عن شهدائهم، ومن سيعوضني والدي وإخوتي".



وقالت رغد صدام حسين، في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إن الجميع كان يعرف ذلك منذ البدء.. من سيعوض البلد الذي دمر؟؟ ومن سيعوضنا والدي وإخوتي وابن أخي الذين استشهدوا وهم يدافعون عن بلدهم؟؟ ومن يعوض العراقيين عن شهدائهم الذين يموتون كل يوم بالعشرات ظلمًا وبهتانًا؟؟".