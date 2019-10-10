شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمير دولة الكويت يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:10 مساءً, 10 أكتوبر 2019 م المناطق _ وكالات تلقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجرى خلال الاتصال الاطمئنان على صحة سموه، كما جرى استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في ظل ما يجمع البلدين من شراكة إستراتيجية وثيقة.

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