الأمن المصري يحبط هجوما انتحاريا استهدف نقطة أمنية بشمال سيناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت السلطات المصرية، الخميس، محاولة انتحارية لاستهداف أحد المواقع الأمنية في مدينة العريش شمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إنه تم إحباط محاولة لاستهداف أحد المواقع الأمنية بالعريش بعمل انتحاري؛ حيث قتلت منفذ المحاولة الإرهابية قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله.

والسبت 5 أكتوبر/تشرين الأول، نفى مصدر أمني صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على شبكة "الإنترنت" بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية "الصفا"، الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين.

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وأطلق الجيش المصري في فبراير/شباط 2018 عملية عسكرية واسعة في شبه جزيرة سيناء بمشاركة قوات من وزارة الداخلية، للقضاء على الإرهاب.

ومنذ إطلاق العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، نجحت السلطات المصرية في القضاء على عناصر تكفيرية والقبض على آخرين، وتدمير أوكار ومخازن للعناصر الإرهابية.

وتستخدم العناصر الإرهابية مواقع في سيناء للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد المستخدمة تصنيع العبوات الناسفة.