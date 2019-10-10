الان تتابع هبوط اضطراري لطائرة إماراتية في إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلن مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني الإيراني رضا جعفر زادة بأن طائرة تابعة لشركة “فلاي دبي” الإماراتية هبطت اضطراريا في مطار بجنوب إيران.
وقال جعفر زادة في تصريح أدلى به لوكالة أنباء “فارس” اليوم الخميس، إنه عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا
بتوقيت جرينتش) هبطت طائرة من طراز “بوينج 737” تابعة لشركة “فلاي دبي” في مطار دستغيب في مدينة شيراز جنوب ايران حينما كانت في رحلة لها بين باكو ودبي، بعد مشاهدة دخان في مقصورة الطيار”.
وأشار إلى أن الطائرة هبطت بسلام في مطار “دستغيب”، وأضاف أن فريق خبراء من منظمة الطيران المدني يعكف على دراسة أسباب الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة إماراتية في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.