هبوط اضطراري لطائرة إماراتية في إيران

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني الإيراني رضا جعفر زادة بأن طائرة تابعة لشركة “فلاي دبي” الإماراتية هبطت اضطراريا في مطار بجنوب إيران.

وقال جعفر زادة في تصريح أدلى به لوكالة أنباء “فارس” اليوم الخميس، إنه عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا

بتوقيت جرينتش) هبطت طائرة من طراز “بوينج 737” تابعة لشركة “فلاي دبي” في مطار دستغيب في مدينة شيراز جنوب ايران حينما كانت في رحلة لها بين باكو ودبي، بعد مشاهدة دخان في مقصورة الطيار”.

وأشار إلى أن الطائرة هبطت بسلام في مطار “دستغيب”، وأضاف أن فريق خبراء من منظمة الطيران المدني يعكف على دراسة أسباب الحادث.