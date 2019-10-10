خاص .. رئيس وزراء أرمينيا الغربية : نحذر  تتحول الحملة التركية لعملية إبادة جديدة ضد الأرمن في سوريا

الخميس 10 أكتوبر 2019

رئيس وزراء أرمينيا الغربية

سيد مصطفي

قال كارينج سنكريستيان، رئيس وزراء أرمينيا الغربية، إنه يمكن للعدوان التركي الحالي ضد الجمهورية العربية السورية أن تكون لها تبعات سلبية على الأرمن السوريين في منطقة شرق الفرات، لأنهم مكون أساسي في الشعب السوري هناك، ولكن التبعات الحقيقية ستكون على مستقبل دولة تركيا الإصطناعية فيما إذا توافرت النية عند المجتمع الدولي، هذه فرصة تاريخية.

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وأكد سنكريستيان لـ"الخليج 365"، أن الهجمات الأخيرة ممكن أن تؤدي لعمليات إبادة إجرامية من قبل تركيا ضد الأرمن وغيرهم هناك، مبينًا أن تركيا لا تفوت الفرصة لممارسة القتل.

وأضاف رئيس وزراء أرمينيا الغربية، أن وجود تركيا الحالية أصلاً هو أكبر خرق للقوانين والمعاهدات الدولية، كل من يدعم استمرار تركيا في الوجود ضمن حدودها الحالية يعتبر شريكاً لها في خرق القوانين والمعاهدات الدولية.

ووجه سنكريستيان رسالة للشعب السوري، أنه على جميع مكونات الشعب عليهم الوقوف صفاً واحداً ضد العدوان الإرهابي التركي. تركيا لا تختلف بشيء عن إسرائيل، هما فكي نفس الكماشة الهادفة لتفتيت المنطقة والسيطرة عليها.