للمرة الأولي.. سيدة تترأس القضاء السوداني 

الخميس 10 أكتوبر 2019 نعمات عبدالله خير Advertisements الخليج 365 - وكالات أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان الخميس تعيين أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية إضافة إلى نائب عام جديد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن المجلس المكون من 11 عضواً قام بتعيين القاضية في المحكمة العليا نعمات عبدالله خير رئيسة للقضاء وتاج السر علي في منصب النائب العام. ويندرج تعيين خير في إطار توجه السلطة الانتقالية السودانية لتحقيق توازن بين الجنسين في المناصب العليا، خاصة وأن السودانيات كن على الجبهة الامامية للانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل .

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