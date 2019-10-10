ارسلان: أردوغان يحتل الشمال السوري لإحياء الإمبراطورية العثمانية 

الخميس 10 أكتوبر 2019

محمد ارسلان علي الكاتب الصحفي السوري

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قال محمد ارسلان علي، الكاتب الصحفي السوري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لاحتلال الشمال السوري لتحقيق أجنداته وإحياء الإمبراطورية العثمانية الوهمية.



وكشف "ارسلان" في تصريح خاص، أن أردوغان يهدف من خلال عمبية "نبع السلام"، إلى التغيير الديموغرافي في المنطقة بشكل عام ليتخلص من اللاجئين، كما يسعى للتخلص من المجموعات المسلحة بإدخالهم في حرب عبثية مع الكرد.

وأكد الكاتب الصحفي السوري، أن احتلال الشمال السوري تحت مسمى "نبع السلام" لن يختلف ابدا عما حدث أثناء احتلال عفرين تحت مسمى "غصن الزيتون " التي ترمز للسلام أيضًا، لافتًا إلى أن أردوغان يحاول حجة إقامة المنطقة الآمنة من احتلال الشمال السوري وفرض الأمر الواقع على الجميع واستثماره وترهيب أوروبا بطوفان من اللاجئين وهذا ما تخشاه أوروبا. . وشدد على أن الاحتلال التركي لشمال سوريا ستكون له تداعيات كبيرة على الجميع، خاصة أن خلايا داعش النائمة في الرقة ودير الزور قد بدأت بالهجمات غدات إعلان إردوغان هجومه على الشمال السوري وكذلك هناك عشرات الآلاف من عوائل داعش المعتقلين وآلاف من عناصر داعش الأجانب المعتقلين أيضا سوف يستفيدون من الفراغ الذي تركته قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تحرس هذا المخيم.