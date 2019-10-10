شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستدعي السفير التركي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس) استدعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم (الخميس) سفير تركيا في باريس اسماعيل حقي، إثر العملية العسكرية التي بدأتها انقرة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال سورية، بحسب مصدر دبلوماسي. وقال المصدر إنه «تم استدعاء السفير التركي بعيد الظهر» إلى وزارة الخارجية الفرنسية. وأكد السفير حقي استدعاءه، وقال «تم استدعائي، وسأتوجه (إلى الوزارة) لاحقاً». ودعا الرئيس ايمانويل ماكرون اليوم تركيا الى «انهاء» هجومها في سورية «في اسرع وقت».

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم (الخميس) سفير تركيا في باريس اسماعيل حقي، إثر العملية العسكرية التي بدأتها انقرة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال سورية، بحسب مصدر دبلوماسي. وقال المصدر إنه «تم استدعاء السفير التركي بعيد الظهر» إلى وزارة الخارجية الفرنسية. وأكد السفير حقي استدعاءه، وقال «تم استدعائي، وسأتوجه (إلى الوزارة) لاحقاً». ودعا الرئيس ايمانويل ماكرون اليوم تركيا الى «انهاء» هجومها في سورية «في اسرع وقت».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تستدعي السفير التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.