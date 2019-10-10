«الأطلسي»: على تركيا ألا تزيد المعاناة الإنسانية في سورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (أثينا) قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم (الخميس) إنه يتوقع من تركيا أن تتحلى بضبط النفس في عملياتها العسكرية بشمال سورية. وأبلغ ستولتنبرج الصحفيين عقب اجتماعه برئيس الوزراء اليوناني كرياكوس موتسوتاكيس في أثينا «أعول على تركيا للتحلي بضبط النفس لضمان أن تكون تصرفاتها في شمال سورية موزونة ومتناسبة وتتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية». وأضاف قائلاً «يتعين أن نتذكر أننا بحاجة لمواصلة التضامن في حربنا المشتركة ضد عدونا المشترك وهو تنظيم داعش الإرهابي». وقال ستولتنبرج إن التحالف الدولي حقق «تقدماً هائلاً» في الحرب على تنظيم داعش بعد تحرير مساحات من الأراضي من قبضة التنظيم تعادل مساحة المملكة المتحدة. وقال «ينبغي أن نتأكد من الحفاظ على هذه المكاسب».

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم (الخميس) إنه يتوقع من تركيا أن تتحلى بضبط النفس في عملياتها العسكرية بشمال سورية. وأبلغ ستولتنبرج الصحفيين عقب اجتماعه برئيس الوزراء اليوناني كرياكوس موتسوتاكيس في أثينا «أعول على تركيا للتحلي بضبط النفس لضمان أن تكون تصرفاتها في شمال سورية موزونة ومتناسبة وتتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية». وأضاف قائلاً «يتعين أن نتذكر أننا بحاجة لمواصلة التضامن في حربنا المشتركة ضد عدونا المشترك وهو تنظيم داعش الإرهابي». وقال ستولتنبرج إن التحالف الدولي حقق «تقدماً هائلاً» في الحرب على تنظيم داعش بعد تحرير مساحات من الأراضي من قبضة التنظيم تعادل مساحة المملكة المتحدة. وقال «ينبغي أن نتأكد من الحفاظ على هذه المكاسب».

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